Il lettore scrive: "Guanti usati e abbandonati per strada in via Tagliata. Perchè questa inciviltà?"

di: Redazione - del 2020-05-08

Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, i guanti, assieme alle mascherine, sono diventati generi di prima necessità.

Alla buona abitudine di utilizzare i guanti però si accompagna purtroppo la pratica incivile, che si sta diffondendo sempre più, di abbandonarli in mezzo alla strada o davanti ai supermercati, ma se ne trovano parecchi anche nei pressi degli sportelli automatici di banche e poste.

Non si rispetta l'ambiente ed in questo momento delicato è ancora più grave perché mette a repentaglio la salute della comunità in quanto potrebbe contribuire a diffondere il virus.

In questo video inviatoci da un nostro lettore si vedono guanti sparsi ovunque nella via Tagliata.

Ci appelliamo al buon senso della collettività, al fine di bandire tale pratica incivile e irresponsabile. Invitiamo tutti ad usare un sacchetto da tenere in auto in cui riporre i guanti già utilizzati. Tale sacchetto andrà smaltito inserendolo nell'indifferenziato dopo averlo sigillato.