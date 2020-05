Campobello, ladri in azione al Geometra. Rubati tablet e computer. Indagano i Carabinieri

del 2020-05-07

Furto di tablet e computer compiuto qualche giorno fa, e solo da poco scoperto, all’interno dell’istituto per Geometri di Campobello. I ladri forzando qualche infisso dal lato posteriore dell’edificio sono entrati asportando tablet e computer in uso alle scolaresche. E’ stato il vice Preside a fare la scoperta del furto e a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Campobello per le indagini del caso. La refurtiva ammonterebbe a qualche migliaio di Euro.