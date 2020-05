David di Donatello. Ferracane su Rai 1 sfiora il premio come migliore attore non protagonista. Vince Luigi Lo Cascio

del 2020-05-08

L'attore castelvetranese Fabrizio Ferracane, candidato nella categoria miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2020, non è riuscito a vincere l'ambito premio per il quale era in concorso con Stefano Accorsi, Luigi Lo Cascio, Carlo Buccirosso. A vincere il premio è stato Luigi Lo Cascio.

L'evento trasmesso in diretta su Rai 1.Ferracane era in nomination per la sua interpretazione magistrale nel film "Il Traditore" di Bellocchio in cui Fabrizio rivestiva i panni di Pippo Calò, l'amico di infanzia di Tommaso Buscetta.

"Ringrazio Marco Bellocchio - ha dichiarato Fabrizio Ferracane - e spero che quanto prima si possa tornare a fare cinema".