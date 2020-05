Fioriere gettate a terra, il Sindaco condanna vile gesto e attacca parte di Opposizione: “soffiano su braci della disperazione”

del 2020-05-09

Il vile gesto con cui sono stati distrutti i porta piante posizionati davanti gli uffici del Comune da parte di una ditta privata ha provocato non poca rabbia e amarezza in tutta la cittadinanza. La Polizia Municipale indaga e si stanno visionando i filmati ripresi dalle videocamere e sembra che autori di questo gesto siano due persone rispettivamente di sesso maschile e femminile. Ai nostri microfoni le parole di condanna del Sindaco Alfano che così ha commentato la vicenda non mancando di rispondere anche all’Opposizione dopo alcune polemiche degli ultimi giorni: “È un vile atto contro tutta la città, hanno colpito proprio nel centro storico che si vuole fortemente valorizzare e rivitalizzare.

In questo momento basta fare un giro su Facebook per raccogliere manifestazioni che incitano contro questa amministrazione, con sentimenti negativi e destabilizzanti. Purtroppo alcune forze politiche dell’opposizione non si rendono conto che in un momento così difficile, con situazioni di oggettiva difficoltà non solo non partecipano al Tavolo Anticrisi aperto a tutte le forze politiche ma soffiano sulle braci della disperazione.