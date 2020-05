Partanna, ancora tanti rientri dal Nord. Tra questi anche un “furbetto” diffidato dalla Polizia Municipale

del 2020-05-09

Rientro in massa a Partanna di ci cittadini che, a seguito della fase 2, hanno avuto la possibilità di tornare nel proprio paese di origine. Quando ormai i numeri delle persone in quarantena stava per azzerarsi ecco che si è verificata una impennata dei rientri e delle persone che si sono registrate e poste in quarantena fiduciaria. Non tutti hanno seguito le prescrizioni e sembra che vi sia stato il caso di un “furbetto” di cui lo stesso Sindaco di Partanna ha parlato: “si tratta di un soggetto che giunto qualche giorno fa a Partanna senza registrarsi, non ha rispettato l'obbligo della quarantena circolando per la nostra città liberamente.

Grazie all'incrocio dei dati e alle informazioni fornite dalla polizia, la polizia municipale ha potuto intervenire prontamente, diffidandolo ad osservare l'obbligo della quarantena. Il caso è stato immediatamente alle autorità sanitarie (USCA territoriale) che hanno già attivato i protocolli sanitari necessari. Ricordo ancora che tutti coloro che provengono da altre regioni e/o dall'estero HANNO L'OBBLIGO di registrarsi e di RIMANERE IN QUARANTENA per almeno 14 GIORNI. La QUARANTENA è OBBLIGATORIA anche per i loro familiari se venuti a contatto!

Alla fine del periodo di quarantena sarà cura del servizio sanitario sottoporli al tampone rinofaringeo”.