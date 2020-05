"Io a 8 anni dopo due mesi di quarantena a CVetrano e la gioia di aver rivisto i miei zii". Lettera di Rosalina

di: Doriana Margiotta - del 2020-05-10

Attualmente, a causa della crisi sanitaria legata al coronavirus, milioni di bambini e ragazzi sono stati costretti a rimanere a casa e non poter più andare a scuola. Hanno dovuto rinunciare allo sport e al loro tempo libero da trascorrere con gli amici.

Le loro vite, come quella degli adulti, sono cambiate repentinamente e hanno dovuto accettare questa nuova situazione. Rinunciare alla propria libertà forse li ha resi più vulnerabili, ma probabilmente questa momento particolare li renderà più consapevoli di quello che hanno e daranno più valore agli affetti più cari.

Alla redazione di Castelvetranonews, è arrivata la lettera di Rosalina, una nostra giovanissima lettrice di 8 anni, castelvetranese, che ha voluto raccontare la sua quarantena, per fare capire a tutti che anche i bambini hanno dovuto fare delle grosse rinunce.

Tra le righe di questa lettera si evidenzia la voglia di tornare alla normalità, le sono mancati gli affetti più cari, quelli che riempiono la sua vita di amore e di attenzioni.

Riportiamo per intero la sua letterina, che ci ha profondente emozionato. Ha ricordato a tutti noi che i bambini sono il tesoro più grande che abbiamo e ne dobbiamo avere sempre cura, soprattutto in momenti così delicati e particolari.

"Io questa quarantena non l’ho vissuta benissimo, perchè mi è mancato vedere i miei amici e i miei parenti. Non solo sono dovuta rimanere a casa, ma ho dovuto imparare anche a studiare a distanza e vi assicuro che non è facile. Non essere in classe con i miei compagni e le mie maestre, se devo essere sincera mi manca tantissimo. Una delle mie grandi passioni è il canto e da tre anni frequento il Coro DoReMi a Castelvetrano e le lezioni sono sempre tramite video chiamate.

Quando eravamo in aula c’era più allegria e più partecipazione e soprattutto potevo abbracciare le mie maestre,ora non lo posso fare, ma ho dovuto accettare questa cosa. Ho imparato a portare sempre la mascherina e i guanti quando esco e sto più attenta a quello che mi sta attorno. Non è per niente semplice vivere in quarantena, ma mi auguro di poter passare l’estate un po’ più serenamente, magari in compagnia dei miei cugini con cui posso giocare in spiaggia.

Durante la quarantena ho imparato a fare i dolci, e i più buoni sono stati i nutellotti, che ho fatto tutta da sola senza l’aiuto di mamma e ne sono orgogliosa. Per fortuna sembra che tutto stia passando e spero che torneremo presto alla quotidianità. Finalmente, in questi giorni, uno dei miei desideri si è avverato, ho potuto rivedere dopo più di due mesi, mia cugina e i miei zii.

E’ stato molto bello e spero che continui così. Il mio desiderio più grande è che questa pandemia finisca presto e che il coronavirus possa essere sconfitto".

Grazie Rosalina per la tua bellissima lettera e per averci raccontato le tue emozioni.