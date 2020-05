Distrutti i porta piante davanti al Comune. Enza Viola:"Rimandiamo al mittente le accuse"

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-10

L’opposizione risponde a tono alle dichiarazioni da parte del primo cittadino Enzo Alfano che ieri, commentando il gesto incivile di tre persone che hanno distrutto le fioriere che si trovavano davanti il Municipio, ha anche attaccato parte dell’opposizione che secondo il primo cittadino “incitano contro questa amministrazione, con sentimenti negativi e destabilizzanti. Purtroppo alcuni non si rendono conto che in un momento così difficile, con situazioni di oggettiva difficoltà non solo non partecipano al Tavolo Anticrisi aperto a tutte le forze politiche ma soffiano sulle braci della disperazione”. Con una nota ha risposto il Consigliere Enza Viola di Obiettivo Cittá. Di seguito la replica:

"Sono Consigliere Comunale di Castelvetrano, votata da 786 persone che hanno scelto di farmi sedere sugli onorati scranni del massimo Consesso Civico! Ho prestato un Giuramento con convinzione e sono riconoscente ai castelvetranesi per la fiducia e la stima che ho ricevuto!Da sempre dalla parte dei diritti e della libertà dell'uomo, da sempre a fianco dei bisognosi e emarginati, sempre e comunque rispettosa delle regole e desiderosa di giustizia e legalità!Non permetterò a nessuno di infangare questo Mandato, la mia persona e il Gruppo politico che rappresento! Condanno fermamente l'atto vandalico di ieri nel sistema delle piazze e rimando al mittente le accuse infanganti che vedrebbero noi dell'opposizione incitare alla violenza e istigare atti violenti speculando sulla sofferenza di questo momenti!

Ritengo doveroso il rispetto di molti che oggi si trovano in grandissime difficoltà economiche e sociali e mi metterò sempre al loro fianco in qualsiasi battaglia di legalità e giustizia! Non sarò mai al fianco dei vandali, dei delinquenti e dei mafiosi ! Essere all'opposizione politica di una amministrazione significa essere attenti e vigilanti senza se e senza ma ..propositivi e critici!