“Chi non fa non sbaglia”. Anche il Meetup 5 Stelle di CVetrano interviene sulle recenti polemiche

del 2020-05-10

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

In merito alle polemiche degli ultimi giorni tra Opposizione e Maggioranza a Castelvetrano interviene anche il Meetup con una nota per stemperare i toni: “Da un po’ di tempo il meetup di Castelvetrano ha evitato di fomentare polemiche create e alimentate sui social anche da chi riveste cariche istituzionali. Oggi però, dopo una settimana che si conclude con un atto vandalico contro dei beni che erano di tutti noi, riteniamo doveroso, alla luce di diversi attacchi e incitazioni all’odio da parte di alcuni, esprimere il nostro punto di vista.

Ricordiamo a noi e a tutti che il meetup è un gruppo di persone da sempre in prima linea per i cittadini e pronto a difendere la città. Iniziamo noi a scusarci per quei vandali che oggi hanno distrutto il decoro tanto acclamato da tutti. Ci scusiamo non per avere colpe dirette ma per il fallimento della società civile che ci circonda. Un atto del genere va solo punito, non c’è giustificazione che tenga, né ragazzate, né tantomeno fame. L’odio rischia di prendere il sopravvento sull’amore che mai come in questo momento dovrebbe essere il faro di una comunità che possa chiamarsi tale.

Un Sindaco, gli assessori, i gruppi consiliari, possono piacere o no, come qualsiasi altro rapporto nella vita di tutti noi. In un periodo di emergenza sanitaria e di profonda crisi economica e sociale, di tutto ha bisogno questa città tranne che di vedere alimentare odio. “CHI FA PUÒ SBAGLIARE, CHI NON FA NON SBAGLIA MAI”.

Chi non fa parla perché chi fa non ha tempo di parlare. A volte gli aforismi aiutano nella dialettica a difendere, anche se debolmente, chi ogni giorno con passione e impegno svolge onestamente il proprio lavoro di amministratore. Da chi oggi non fa altro che criticare senza proporre soluzioni, spesso gli attivisti sono additati come suggeritori o consiglieri di questa amministrazione. A queste persone ricordiamo: siamo cittadini proprio come ognuno di VOI. O forse ve ne siete dimenticati?

In quanto tali leggendo certi post ci sopraggiungono delle domande: Perché parte dell’opposizione non fa il suo ruolo, senza alimentare odio? Perché parte dell’opposizione prova a screditare questa amministrazione senza proporre soluzioni fattibili e credibili?”