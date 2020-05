Il piccolo campobellese Antonio ha sconfitto il virus. I genitori: “Una gioia indescrivibile”

del 2020-05-09

"Con immensa e grande felicità abbiamo la gioia di comunicarvi che anche il 2° tampone del nostro Guerriero Antonio é risultato negativo." Sono queste le parole di felicità di papà Alessandro e mamma Ela per il figlio di soli 10 anni risultato positivo al coronavirus. Il bambino, campobellese, si trovava ospite presso l'Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) 'Oasi Maria Santissima' di Troina, in provincia di Enna, ove è esploso un focolaio.

I genitori non vedono il figlio dal lontano 24 febbraio, ma Antonio ha sconfitto il virus. Negativo il primo tampone eseguito nei primi giorni di aprile, quando il padre aveva raccontato alla redazione di Castelvetranonews, che il piccolo non aveva febbre ormai da 2 settimane, si sono attesi questi giorni con una prospettiva diversa, rispetto all'apprensione iniziale.

Presto la famiglia si ricongiungerà, e a Campobello - ove si registrano le guarigioni anche degli altri 3 soggetti risultati positivi al coronavirus - sarà festa.

"Con un'emozione indescrivibile, - affermano i genitori - adesso aspettiamo il suo ritorno a casa entro fine mese per festeggiarlo, quando sarà possibile insieme a tutti voi, che avete pregato per lui e ci avete sempre sostenuto con il vostro immancabile e profondo affetto. Ve ne siamo Grati e Riconoscenti. Siete stati Preziosi in questo momento così delicato e difficile che abbiamo dovuto attraversare, non facendoci mai sentire soli. Grazie di Cuore a tutti. "