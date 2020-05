“Il Pd non entrerà in maggioranza con i 5 Stelle”. Interviene il Sindaco Alfano per fare chiarezza

del 2020-05-09

Il sindaco Alfano interviene sui social network per dare precisazioni in merito a presunti 'apparentamenti' con il PD. Il gruppo consiliare PD, costiuito da Monica Di Bella e Marco Campagna in questi giorni ha smentito che ci possa essere un'alleanza.

Pubblichiamo di seguito la nota del primo cittadino.

"Da un articolo pubblicato venerdì 8 maggio, su una nota testata on –line , si apprende con stupore che il dott. Filippo Foscari “nelle prossime ore” è “pronto alle dimissioni da consigliere, ma rimarrà Assessore” e che al Pd che “dialoga con Alfano potrebbe esser dato un assessorato”.

Non è dato sapere chi siano le fonti da cui il giornale abbia ricavato tali informazioni, ma sicuramente, qualsiasi esse siano, non sono attendibili.

E’ quindi opportuno a questo punto precisare che le dimissioni da consigliere dell’Assessore Foscari non sono assolutamente in programma, così come non lo sono quelle da Assessore. Per quanto riguarda poi la successiva ipotesi contemplata nell’articolo, ossia la possibilità di un inserimento in Giunta di un settimo Assessore che “ potrebbe andare al Partito Democratico, o a qualcuno ad esso riconducibile”, secondo le più classiche logiche politiche del “do ut des”, è anch’essa priva di fondamento.

Al fine di fare chiarezza e fugare ogni dubbio in merito, sia chiaro che l’Amministrazione comunale espressione del Movimento 5 Stelle locale non ha mai preso in considerazione la possibilità di allargare la Giunta a componenti del Partito Democratico, né ad altre forze politiche.

Alle smentite dei due consiglieri, Campagna e Di Bella, si aggiungono quindi anche le nostre.

Infatti la partecipazione al Tavolo di crisi, che ricordiamo aperto a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, vede la presenza non solo dei due consiglieri PD, ma anche di Rosy Milazzo e Francesco Casablanca, proprio perchè è una partecipazione volta esclusivamente a mettere in campo tutta una serie di idee e azioni per il rilancio di una città dal tessuto economico già debilitato, che il Covid 19 ha ulteriormente indebolito. Per il resto ogni forza politica ricoprirà il ruolo che le è stato assegnato dagli esiti delle votazioni amministrative tenutesi nel 2019.