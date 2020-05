"Abbandonare mascherine e guanti per terra può diventare un rischio. Utilizzare due sacchetti". Intervista all'Ing. Babos

del 2020-05-10

Migliora la raccolta differenziata a Castelvetrano. Con la chiusura delle attività durante questo periodo di emergenza sanitaria, sono aumentate le utenze domestiche. È aumentata soprattutto la raccolta dell'organico visto che le persone sono state costrette a rimanere a casa. A renderlo noto è l'ingegnere Babos della Ecoburgur, la ditta incaricata della raccolta rifiuti a Castelvetrano, intervistato da Alessandro Indelicato per la redazione di Castelvetranonews.

In merito a guanti e mascherine buttati e abbandonati per strada: "E' un segno di inciviltà ed è uncomportamento da combattere." ha affermato l'ingegnere.

Basta che lo facciano in pochi per costruire una brutta impressione per l'intero territorio, ma "oltre ad essere non piacevole, potrebbe essere anche rischioso per la diffusione del virus - ha continuato.

"In questa fase di emergenza abbiamo avuto a che fare anche con i rifiuti di chi si trovava in quarantena. La raccomandazione base era ed è di mettere i rifiuti (non solo le mascherine e i guanti usati) in un sacchetto, possibilmente anche in due perché al momento dell'esposizione non vengano rotti dagli animali oppure non si rompano da soli. - ha affermato Babos - Si assiste in qualche caso a sacchetti aperti e i nostri operatori hanno la raccomandazione di non toccarli, di caricarli con pala e scopa."

L'operazione deve essere effettuata con i guanti, e questi poi vanno posti nel sacchetto per il conferimento successivo.

L'ingegnere Babis ci ha confermato che la ditta ha provveduto a sanificare il luogo ove è avvenuto il mercato del pesce a Selinunte, l'area del mercato settimanale e l'area che in queste ore sta ospitando il mercato contadino.