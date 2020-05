"Quanti cvetranesi sono tornati dopo la Fase 2? Quanti in quarantena?" Domande al Sindaco dai nostri lettori

del 2020-05-11

Riceviamo in Redazione da parte di tanti cittadini castelvetranesi l'esplicita richiesta di essere informati e aggiornati periodicamente sull'attuale situazione a Castelvetrano sull'emergenza covid 19. In maniera specifica i cittadini chiedono di essere informati sul numero dei tamponi effettuati ai cittadini ma soprattutto sul numero dei castelvetranesi rientrati in questa prima settimana della fase 2 dal Nord Italia e da tutte le altri parti di Italia e non solo.

Sarebbe giusto sapere, così come stano puntulamente facendo altri Sindaci, se chi è rientrato si è registrato, posto in isolamento se abbia eseguito tutte le procedure stabilite dall'ultimo DPCM del 26 aprile c.a. I cittadini ritengono doveroso ricevere informazioni corrette e precise periodicamente al fine di essere posti a conoscenza della reale situazione locale. Invitiamo l'Amministrazione e il signor sindaco Dott. Alfano a soddisfare le legittime richieste dei suoi concittadini.

Rosalia Ventimiglia