Partanna, rientra senza registrarsi. Sorpreso in piazza seduto ad una panchina. "Non sapevo di dovermi registrare"

del 2020-05-11

(ph. Giuseppe La Tona)

Rientra a Partanna, e non si registra presso i sistemi di monitoraggio per il rischio di contagio da coronavirus. Il fatto ve l'avevamo raccontato già ieri (clicca qui) ma ora emergono nuovi dettagli.

Sorpreso in piazza, seduto ad una panchina con la sua ragazza, il giovane è stato sanzionato per un importo di € 400.00, diffidato e deferito alle autorità sanitarie. E’ successo ieri, e già oggi il giovane sarà sottoposto a tampone, in quanto l'USCA già ieri ha effettuato il triage.

Sia lui, che la fidanzata, dovranno osservare un periodo di quarantena.

Il giovane partannese ha affermato di non esser a conoscenza dell’obbligo di registrarsi presso le piattaforme di monitoraggio (quella regionale, quella dell’Asp di riferimento e quella del comune). Il comune aveva però già ricevuto segnalazione dell’arrivo del giovane da Messina, ove è stato registrato al suo arrivo ed è stato subito individuato.

Il periodo di quarantena è obbligatorio per legge per chiunque faccia ritorno da fuori Sicilia, dall'estero o da altre regioni, come il tampone entro 2/3 giorni dall'arrivo e un secondo tampone dopo il 14° giorno.

A Partanna, la situazione è ancora stabile con nessun caso di positività, mentre continua il rientro dei concittadini da altre regioni e dall’estero.

Solo oggi, sono previsti ben 10 rientri.