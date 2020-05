CVetrano, Insieme si Può: "Diritto di critica e divergenza di opinioni il sale della democrazia. Non parteciperemo più al T.A.C."

di: Comunicato Stampa - del 2020-05-11

Il movimento politico Insieme si Può prende posizione in merito alle dichiarazioni del primo cittadino Enzo Alfano che, dopo il gesto vandalico ai danni di alcune fioriere collocate nel Sistema delle Piazze, aveva attaccato parte dell’opposizione sostenendo che “alcuni incitano contro questa amministrazione, con sentimenti negativi e destabilizzanti. Purtroppo alcuni non si rendono conto che in un momento così difficile, con situazioni di oggettiva difficoltà non solo non partecipano al Tavolo Anticrisi aperto a tutte le forze politiche ma soffiano sulle braci della disperazione”. Insieme si Può ha anche annunciato che non prenderà più parte al T.A.C.. Di seguito si riporta il comunicato

"Il movimento politico Insieme si Può, rappresentato in seno al Consiglio Comunale da Rosy Milazzo, e dall’Avv. Vita Alba Pellerito, in riferimento agli ultimi accadimenti scaturiti dalla dichiarazioni del Sindaco Alfano, ritiene di dover manifestare la propria solidarietà ai gruppi consiliari Obiettivo Città, Fratelli D’Italia e Gruppo Misto, tacciati di essere fomentatori degli atti vandalici verificatisi nei giorni scorsi a Castelvetrano.

Si ritiene infatti che tale gesto sia solo ed esclusivamente ascrivibile al comportamento vandalico ed incivile di coloro che lo hanno commesso e che non sia ravvisabile alcuna attinenza con la situazione politica castelvetranese.

Si ribadisce che il diritto di critica e la divergenza di opinioni sia il sale della democrazia e che non è tollerabile in una società libera attaccare chi esprime un diverso pensiero.

Corre doveroso sottolineare in questa sede che la partecipazione al T.A.C. sia stata decisa di comune accordo in seno al gruppo ed abbracciata con entusiasmo con il solo scopo di approntare l’orecchio alle richieste di tutti gli operatori sul territorio e trovare valide soluzione per affrontare la grave crisi economico sociale che tutto il territorio nazionale sta affrontando a causa del Covid 19.

Tuttavia, come oculatamente osservato, tale tavolo, e nello specifico la maggioranza che vi siede, si è manifestato ad oggi incapace di proporre soluzioni valide e significative, ma si appalesa sempre di più come un l’ennesimo polverone creato da chi amministra questa città.

Si ritiene pertanto che sia inutile continuare a partecipare al T.A.C. e che certamente è più proficuo trovare soluzioni in sede di commissioni consiliari e nel massimo consesso civico, il Consiglio Comunale, di cui si auspica al più presto la convocazione per ridare “voce istituzionale” sia alla maggioranza che all’opposizione.

Rosy Milazzo

Avv. Vita Alba Pellerito"