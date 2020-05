In periodo di emergenza COVID si pensi anche al diritto allo studio. "Stiamo subendo limitazioni"

di: Cristina Venezia - del 2020-05-13

Mi chiamo Cristina Venezia, sono una studentessa fuorisede castelvetranese dell’Università degli Studi di Milano. Ho deciso di scrivere spinta da una mancata attenzione alla categoria degli studenti e delle studentesse di cui in questi mesi (e non solo) siamo stati e state vittime.

Dalla fine di febbraio l’Italia ma anche il resto del mondo si trovano a far fronte ad una emergenza sanitaria di enorme portata: il COVID-19 ha scombussolato la nostra quotidianità, costringendoci nelle nostre case, lontani dai nostri affetti, dai nostri spazi e ambienti fisici, dai luoghi di istruzione, dai luoghi di lavoro.

Ogni giorno i telegiornali, da due mesi e mezzo a questa parte, ci hanno schiaffato i dati di contagio e di morte che hanno spazzato via la serenità dei nostri giorni. Ogni giorno si è parlato di imprese, di famiglie, di lavoratori autonomi, dei raggi ultravioletti e delle iniezioni di disinfettanti come possibili cure per il coronavirus, di quante volte lavarsi le mani in un giorno e dei mille tutorial che ci hanno somministrato a riguardo, delle distanze di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine, del ruolo dei nostri medici e di tutto il personale sanitario e di tutti gli studenti e le studentesse delle facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie, laureatisi in anticipo rispetto alle scadenze, che sono stati impiegati negli ospedali e di cui solo in questa circostanza di emergenza ci si è ricordati, non per un interesse effettivo per questa categoria, ma per una mancanza quantitativa di personale sanitario da impiegare.

Quante volte si è parlato di Università in questi mesi?

Al di là della debolezza del Ministero dell’Istruzione (o meglio, dell’Università) che, col nuovo governo, è stato diviso in Ministero della Scuola e Ministero dell’Università, non c’è stato un giorno che il dibattito pubblico fosse dominato da questioni legate al ruolo della formazione e di come dovesse essere affrontata questa crisi dalla componente studentesca.

Anche grazie all’attività di sindacalismo studentesco che svolgo da 3 anni ormai e le infinite domande che mi sono state rivolte in queste settimane, vorrei provare a fare un po’ di chiarezza, almeno in linea generale.

Il sottofinanziamento dell’Università è un problema che potremmo definire “atavico” e che costringe gli Atenei, da nord a sud, a chiedere agli studenti e alle studentesse una quota, ahimè, fondamentale per il sostenimento delle università stesse e necessarie per coprire le lacune dei finanziamenti statali. Le tasse universitarie sono un argomento scottante anche di questa emergenza: se durante questa emergenza sanitaria l’università non eroga alcun servizio per me studente o studentessa, perché dovrei pagare le tasse, che nient’altro che sono un contributo per far fronte all’erogazione di servizi?

E soprattutto, perché non si hanno neppure riduzioni sulle rette, a fronte di un calcolo dell’ISEE familiare che potrebbe aver subito un taglio a causa della perdita del lavoro o della cassa integrazione in cui versano i miei genitori? E se a causa di ciò, non potessi più rinnovare l’iscrizione all’università?

O ancora, perché quando (quando?) Si parla di didattica online o didattica a distanza ci si dimentica del fatto che non tutti gli studenti e le studentesse posseggono un computer dotato di webcam che permetta di seguire le lezioni e sostenere gli esami? Perché ci si dimentica dei problemi infastrutturali del nostro Paese?

Le connessioni scadenti (e che soffrono del sovraccarico di queste settimane) di cui la gran parte delle case è dotata risulta essere motivo di annullamento di prove d’esame o, ancor prima, un limite nel poter seguire le lezioni.

Costituirà un limite anche quando verranno somministrati i test d’accesso a numero programmato, che siano nazionali (come Medicina e Chirurgia o Professioni Sanitarie) o locali: uno studente potrebbe essere “scartato” non in base all’esito della sua prova, ma per la mancanza di una connessione internet che regga per tutta la durata del test.

Cos’è questa, se non una limitazione del diritto allo studio?

La mia speranza e quella dei miei compagni e delle mie compagne è che l’Università e l’istruzione in generale, un giorno o l’altro, possano tornare al centro dell’agenda politica e del dibattito pubblico, e che in quanto parte sociale, come studenti e studentesse, possiamo avere la funzione di stimolare la discussione e di trovare soluzioni ai problemi che ci troviamo ad affrontare e soprattutto che possano essere adatte non solo nel breve periodo, ma anche a lungo termine.