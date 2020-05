Cvetrano, al via i lavori di ripristino del semaforo di via Partanna

del 2020-05-11

Come aveva annunciato l'assessore Filippo Foscari ai nostri microfoni, stamattina sono partiti i lavori ai semafori a Castelvetrano. Il progetto, approvato dalla giunta comunale, riguarda gli “Interventi di efficientamento energetico degli impianti semaforici comunali” per un importo complessivo di €. 100.000,00.

I lavori, che consisteranno nella riqualificazione dal punto di via energetico degli impianti semaforici con la sostituzione delle sorgenti ad incandescenza di ormai obsoleta generazione e di altissimo consumo energetico, interesseranno i semafori di via Marinella, via Roma, via Trapani, via Selinunte, via XX Settembre nonché il semaforo che si trova in direzione Triscina e quello di Marinella di Selinunte.

Tra i lavori che si renderanno necessari in via Partanna, è previsto anche il cambio del regolatore, visto che l’impianto è fermo da più di un anno.