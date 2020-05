(VIDEO) Aiuti alle famiglie e alle attività economiche in difficoltà. Intervista all'On. Gucciardi

del 2020-05-12

La collaboratrice della redazione di Castelvetranonews, Rosalia Ventimiglia ha intervistato il deputato all'Ars, Baldo Gucciardi. Tra i temi trattati, l'approvazione della finanziaria, ma anche il post Covid19. La ripartenza infatti, è un tema caldo della nostra politica nazionale e regionale.

Spetta al governo centrale e a quello regionale infatti, la predisposizione delle soluzioni utili ad aiutare le famiglie, le attività economiche e i comuni. Si è parlato del fondo perequativo, che permette ai Comuni di pesare meno sulle tasche dei cittadini, non gravando sul bilancio, ma anche di cassa integrazione, purtroppo ancora non erogata in Sicilia a tutti i lavoratori beneficiari, a causa dei ritardi dell'Inps.