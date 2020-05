Nei ristoranti tavoli a 2 metri, addio menu di carta e non solo. Ecco come cambia la ristorazione

del 2020-05-13

La norma igienica più importante, all'interno dei ristoranti, sarà il ricambio dell'aria, ventilazione dei locali. La regola prevede non più di una persona distante con il tavolo almeno due metri dall'altra.

Sarà possibile comunque utilizzare soluzioni alternative come le barriere divisorie tra un cliente e l'altro, tavoli rigorosamente distanziati di 2 metri con deroga per nuclei familiari; sono sempre gli stessi gli accorgimenti circa il distanziamento sociale, norme igieniche che abbiamo imparato in questo tempo e quindi vengono riattualizzati e ricontestualizzati nell'ambito dell'esperienza della ristorazione.

Niente servizio a buffet, spariranno i menù cartacei, i piatti del giorno saranno scritti sulla lavagna, fogli monouso, app, i gestori e camerieri dovranno igienizzare sempre tavoli e sedie. Per il conto meglio privilegiare pagamenti elettronici evitando l'affollamento alla cassa e le mascherine.

I clienti indosseranno la mascherina di comunità fino al momento di sedersi al tavolo e al momento di lasciarlo mentre i camerieri indosseranno rigorosamente la mascherina per tutta la durata del servizio