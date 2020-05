Dal 18 maggio, addio all'autocertificazione e via libera alle cene con gli amici

del 2020-05-13

Lunedì 18 maggio, potrebbe essere la giornata in cui gli italiani non dovranno più avere la giustificazione scritta per uscire di casa. Il dpcm inerente, che si sta definendo in questi giorni, prevede l'apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi al dettaglio e permette la visita agli amici.

E' un'ipotesi, ma potrebbe anche essere consentito andare al bar o al ristorante con gli amici, oltre ad andarli a trovare, come lo spostarsi nelle seconde case nella stessa regione, non solo per trasferimenti.

Ancora in dubbio la riapertura anticipata nelle due regioni più colpite dal coronavirus, Lombardia e Piemonte, mentre il resto d'Italia dal 1° giugno potrebbe avere il "permesso" a sdraiarsi in spiaggia e a spostarsi tra una regione e l'altra, secondo quanto riportato dal giornale La Stampa.

Ma vediamo nel dettaglio, quali sono le linee guida previste già dal prossimo lunedì 18 maggio.

Ciò che da più parti ora ci si domanda è se l’autocertificazione sarà necessaria anche dopo il 18 maggio, poichè il numero di motivazioni per cui sarà legittimo spostarsi aumenterà in modo esponenziale. Sarà quindi necessario giustificare gli spostamenti?

Seguendo la logica, dal 18 maggio l’autocertificazione potrebbe essere eliminata, data la maggiore libertà negli spostamenti, specie all’interno delle regioni. Ma, è noto quanto la burocrazia sia presente nella nostra vita quotidiana, e quindi nulla toglie che potrebbe essere ancora necessaria l'autocertificazione.

Chiusa questa premessa sull'autocertificazione, la regola generale per uscire da 18 maggio, sarà rispettare le disposizioni igienico sanitarie: quindi distanza di sicurezza e d.p.i (guanti e mascherina).

Come potete leggere in un altro nostro articolo di oggi, clicca qui per leggere, nei bar e nei ristoranti, la distanza tra i non conviventi sarà di 2 metri: ogni cliente dovrà avere a disposizioni 4 metri quadri oppure, più semplicemente, dovrà rassegnarsi al divisorio in plexiglass. Banditi i buffet e se possibile anche il pagamento in contanti, mentre il menù lo si dovrà consultare da una app o dalla lavagna al muro. Obbligatoria la prenotazione e i turni.

La regola dei 2 metri vale anche dal parrucchiere, dove non basterà prenotare, ma sarà necessario anche specificare il trattamento: messa in piega, taglio o colore, in modo da consentire la programmazione degli appuntamenti. Forbici e pettini dovranno essere sterilizzati per ogni cliente.

In spiaggia invece, la distanza dovrà essere almeno di 4 metri e mezzo tra un ombrellone e l'altro, mentre lettini e sdraio, quando non sono sotto l’ombrellone, dovranno essere almeno a due metri da quelli del vicino, a meno che si faccia parte dello stesso nucleo familiare.

Obbligatoria la prenotazione, che si farà anche per fasce orarie, per favorire la sanificazione di sdraio, lettino e ombrelloni, mentre non sarà consentito l'uso promiscuo di cabine, docce all'aperto, giochi da spiaggia e piscine. Inoltre, anche per le spiagge libere si dovrà prenotare, mentre la distanza di sicurezza potrà essere marcata con recinti piantati nella battigia.

A gestire il tutto, suggeriscono gli esperti, dovrebbero essere associazioni del volontariato o del terzo settore. Anche se alcune regioni stanno pensando di affidare il compito agli stessi gestori degli stabilimenti.