Coronavirus, ecco i dati aggiornati della provincia di Trapani. Ritornati a casa i dimessi dall'ospedale di Marsala

del 2020-05-13

Ecco la situazione coronavirus in Provincia, aggiornata al 13 maggio, comunicata dall'ASP di Trapani.

Totale casi attuali positivi 6 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 1; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 2; Valderice 1

Totale tamponi effettuati 6.977

Test sierologici su personale sanitario 4.076

Decessi 5

Ricoverati 1 - Covid-hospital Marsala: Covid 1

Guariti e dimessi 114; attuali trasferiti Villa Zina 0.

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant'Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.

"L’ospedale Paolo Borsellino di Marsala continua ad essere Covid-hospital fino a quando l’ultimo paziente ricoverato non sarà nelle condizioni di essere dimesso, solo allora si potrà pensare ad un programma di ritorno alla normale funzionalità le cui procedure, comunque, sono state attivate”. Lo ha comunicato la direzione strategica dell’Asp di Trapani in una nota di risposta al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo.

“La data individuata dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel 18 maggio è assolutamente indicativa – si legge nella nota - e stabilisce un termine necessario per definire una valutazione della situazione alla luce dell’andamento e dell’evoluzione dell’infezione da Covid-19 sul territorio trapanese”.