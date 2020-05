Tra social, piatti tipici e passione. Quando la cucina è arte e tradizione. Intervista allo chef Sebastiano Leo

di: Doriana Margiotta - del 2020-05-13

Negli ultimi anni le attività ristorative sono riuscite a rafforzare la loro identità e a comunicare tramite un veicolo di propaganda più potente: il web. Oggi è importante essere sul web, le abitudini di tutti noi sono mutate, effettuiamo le nostre ricerche su un servizio o un prodotto tramite internet.

Oggi fare impresa significa avere nuove competenze tecnologiche che danno la possibilità di promuovere la propria attività attraverso il marketing on-line, utilizzando Facebook, Instagram, Youtube. Tutti questi strumenti sono efficaci per comunicare con il grande pubblico ed essere conosciuto in poco tempo.

Lo Chef castelvetranese Sebastiano Leo, da molti anni, utilizza il web per la sua attività di chef frelence, promuovendo nelle sue pagine l’enogastronomia locale e riscuotendo un grande successo. Ha avuto la giusta intuizione e ha preceduto i tempi. In una piacevole intervista alla nostra redazione, lo Chef racconta la sua esperienza e i suoi progetti.

Le è stato conferito l’incarico di delegato fiduciario per Trapani e provincia dell’Associazione Ristoworld Italy. Quali sono i suoi progetti per valorizzare il patrimonio enogastronomico locale?

"Ristoworld è un’accademia internazionale e nasce proprio per valorizzare il made in Italy. Una associazione che mette insieme tutti i professionisti del settore enogastronomico e turistico e che si occupa di valorizzare la cultura enogastronomica italiana. Sono entrato a far parte di questo mondo, e sono stato scelto dal Presidente, con cui abbiamo parlato a lungo del pane nero di Castelvetrano, come delegato per la provincia di Trapani.

Io personalmente ho registrato il mio marchio per il pane nero , e ho intenzione di creare un’Accademia del Pane Nero di Castelvetrano, che si occuperà dello studio dei grani antichi e della loro valorizzazione. Questi tipi di grani sono stati abbandonati perché a bassa resa, ma con proprietà organolettiche superiori di gran lunga alle farine commerciali."

La possiamo definire un Web Chef?

"Penso proprio di si. Sono stato un dei primi cuochi ad andare in TV, nel lontano 1999, quando ancora gli chef stellati come Cracco, Cannavacciolo e altri non erano conosciuti al grande pubblico. Questa esperienza televisiva al Sabato del Villaggio di Sardella, nella puntata intitolata proprio “ Olio e live di Castelvetrano”, nasce da una proposta di Francesco Vivona, un caro amico mio, che mi chiede di andare con loro a Napoli a registrare una puntata insieme all’assessore Rizzo che rappresentava l’amministrazione comunale del tempo, per promuovere vari prodotti del nostro territorio.

Eravamo un bel gruppo, ed ognuno di noi rappresentava un prodotto locale, io ovviamente pubblicizzavo il pane nero. Ho partecipato ad altre trasmissioni del genere, e nel 2006 decido di cedere il panificio per dedicarmi a tempo pieno alla cucina. Da lì nasce la mia idea di condividere le mie ricette con gli altri , ed il mezzo migliore è sicuramente internet. Ho fatto un gran lavoro di marketing e di promozione e ora ho realizzato in pieno il mio progetto"

A cosa si ispira per la creazione dei suoi piatti?

"Cucino quello che ho in casa e i miei piatti sono realizzati “il tempo della cottura della pasta”, in modo veloce ma preciso, e le foto sulla mia pagina lo dimostrano. Sono io a farle da autodidatta e a pubblicarle senza filtri, ma cerco sempre di valorizzare al meglio ciò che ho realizzato, perché come dico sempre”si mangia prima con gli occhi”.

Cerco di cogliere lo spirito dell’ingrediente per la riuscita del piatto, questo è il mio segreto. Noi abbiamo la fortuna di avere varie influenze culturali anche in cucina, soprattutto quella araba da cui abbiamo ereditato la ricotta, il miele, il cous cous ed altri prodotti che ormai da secoli fatto parte della nostra cultura enogastronomica. Io sono un cuoco freelance da molti anni e posso assicurarle che la nostra è la cucina migliore del mondo."

Qual è stato il piatto che ha ricevuto più like?

"Il Risotto alla curcuma, con condimento allo sfincione, cubetti di pancetta croccante e scaglie di cacio cavallo semi stagionato. Ha avuto più di 500like , ed è nato da un piatto che ho mangiato a Palermo, il baccalà allo sfincione.

Così quando sono tornato a casa ho voluto creare una ricetta sulla falsa riga di quella palermitana, cercando di personalizzarlo. E’ un piatto molto facile da realizzare e possono farlo tutti. Tre mesi fa è nato, per mano sua, un gruppo su Facebook, che si chiama Mangia sano, Mangia siciliano."

Come le è venuta l’idea?

"Per caso ho visto su Facebook la pagina creata da un collega del Cilento che si chiamava mangia sano mangia cilentano, da lì nasce l’idea di questo gruppo, che ha come scopo quello di proporre piatti del nostro territorio. In questi giorni ho creato l’hastag sette ricette per sette giorni e si è concluso solo ieri.

Tutte queste ricette saranno raccolte in un e-book con le foto degli autori dei piatti, ovviamente lo realizzerò a titolo gratuito. Un modo per ringraziare tutti quelli che ogni girono dedicano un po’ di tempo alla mai pagina, arricchendola con il loro contributo."

Che idea si è fatto sulla crisi della ristorazione a causa del lockdown?

"Ristoworld è intervenuta per trovare una soluzione alla crisi di questo settore. Ha presentato al Governo nazionale e regionale, un progetto contenente 5 richieste precise e chiedendo di fare parte degli esperti della task force del Governo.

L’associazione chiede che lo Stato si faccia garante verso le banche per fidi a tasso zero, la sospensione di leasing e mutui, la cancellazione immediata delle imposte nazionali e locali, la proroga della cassa integrazione straordinaria, ed infine l’erogazione di una misura straordinaria per i lavoratori stagionali del settore.

Su questo progetto credo molto, perchè personalmente, penso che siano le uniche misure per poter aiutare il settore a ripartire , dopo questa profonda crisi a causa dell’emergenza corona virus. La normativa in vigore non è sufficiente a colmare le perdite economiche di questi ultimi mesi."

Se lei pensa che attività trentennali non ce l’hanno fatta a sopravvivere, come faranno le nuove generazioni ad andare avanti?

"Non voglio essere pessimista, perché non si risolve nulla. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare in un modo diverso e nuovo, non abbiamo alternativa dobbiamo andare avanti."

Ringraziamo lo Chef Sebastiano Leo per averci fatto conoscere un’altra faccia della ristorazione, più innovativa e tecnologica ma legata comunque alle nostre tradizione locali."