Dal Ministero un primissimo ok a stabilizzazione precari Comune CVetrano entro il 2021. L'Ass. Cappadonna: "Serve autorizzazione del Cosfel"

del 2020-06-25

Continuano gli incontri dell'Amministrazione Comunale di Castelvetrano in merito alla stabilizzazione dei precari resa certamente più difficile dopo il dissesto finanziario. Ne avevamo parlato ieri con Paolo Pagoto, Segretario provinciale Csa, che ha incontrato anche il Sindaco Alfano. Lo stesso ci aveva risposto che: "il dissesto incide moltissimo, ma non c’è nulla di impossibile. Ci vuole la volontà di fare, per quanto riguarda l’aspetto normativo la stabilizzazione si può fare”.

Sulla stessa linea d'onda l'Assessore Manuela Cappadonna la quale sul tema ha dichiarato: "Lunedì e martedì ho incontrato, assieme al Sindaco, il sindacato del CSA e le RSU per discutere delle stabilizzazioni. In Sicilia ci sono ancora 5126 precari in attesa di stabilizzazione, di questi circa 2000 in servizio negli enti in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario, la cui situazione è piu complicata.

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che ridefinisce le regole assunzionali per i comuni in esecuzioni dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.

Il 18 Giugno invece è stata pubblicata la circolare esplicativa. Bisogna procedere a piccoli passi , essendo un Comune in dissesto finanziario la stabilizzazione deve essere autorizzata dalla Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) .

Purtroppo il nuovo DPCM non faciliterà il percorso delle stabilizzazioni, anche se il Ministero, con cui è in corso la corrispondenza, ha autorizzato il nostro Ente (18 dipendenti sono in esubero) a stabilizzare entro il 2021, ma tenendo in considerazione il nuovo decreto. Bisogna aggiungere che si potrà procedere se tutti gli strumenti finanziari saranno approvati (bilancio in primis).

È chiaro che chiudere la questione precari è sicuramente auspicabile, ma un disegno di legge per i comuni in dissesto è la soluzione indispensabile".