Torneo della Legalità a CVetrano e la presenza del Magistrato Palamara. Lettera aperta del Presidente Roccolino

del 2020-06-26

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che Salvatore Roccolino, in qualità Presidente dell’Associazione “A.S.Civitas” di Castelvetrano, indirizza alla nostra Redazione in risposta ad un articolo pubblicato su Telesud dal suo Presidente Massimo Marino:

“Superfluo dire che il buon Palamara è stato spesso anche dalle nostre parti per ridicole partitelle della legalità con i soliti cerchi magici; in particolare a Castelvetrano, terra dell’inafferrabile primula rossa” Prima di esprimere qualsiasi commento avrei il piacere di presentarLe l’Associazione che mi onoro di presiedere.

Nel 2009, da un’idea di pochi soci fondatori, tutti accomunati dall’identica passione, il calcio, viene fondata l’ Associazione; la prima apparizione pubblica avviene organizzando l’allora I° Torneo della Legalità che vede partecipi nella sfida la nostra squadra, una rappresentanza dei Carabinieri di Castelvetrano e una rappresentanza mista Polizia di Stato – Polizia Municipale.

Negli anni a venire il Torneo della Legalità diventa un appuntamento annuale fisso con la presenza continua delle scolaresche castelvetranesi fino al 2014.

Nel 2015 il Torneo, a causa della prematura scomparsa dell’allora Presidente Antonio Zanda, persona di specchiata umanità e moralità, non viene organizzato per poi riprendere l’anno successivo con la denominazione “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”.

Nel corso degli anni l’Associazione ha sempre avuto un’attenzione particolare al sociale e, quando ha potuto, si è prodigata per opere di beneficienza, come ad esempio l’acquisto di una cucina per l’associazione “Il Gabbiano” oppure la devoluzione del ricavato del Torneo all’Associazione “Il Fratello” per l’acquisto di un macchinario del consultorio in zona Belvedere.

Negli anni, la manifestazione organizzata dall’Associazione Civitas ha coinvolto sempre più personalità del territorio, ospitando il Prefetto di Trapani e il Presidente della Corte di Appello di Palermo, la dott.ssa Teresa Principato nonché senza soluzione di continuità, il Dott. Manfredi Borsellino figlio di Paolo Borsellino.

Presenti ai tornei sono stati gli alunni di tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Castelvetrano, ai quali l’Associazione si rivolge in particolare, ritenendo che il messaggio di Legalità debba essere rivolto principalmente a loro essendo il nostro futuro. Per dare sempre maggiore evidenza e partecipazione alle scolaresche, dal 2018 si è convenuto di istituire un concorso denominato “Legalità è Libertà”, premiando il migliore striscione/cartellone sul tema della Legalità.

Dopo questa doverosa presentazione, di cui mi scuso per l’eventuale prolissità, mi preme esprimere tutto il rammarico mio e di tutta l’Associazione per la frase presente nel Suo articolo che definisce ridicola la partitella della legalità, la cui organizzazione, ogni anno comporta notevoli sacrifici ed impegno da parte dell’Associazione che vuole, semplicemente, inviare un messaggio ad un territorio che è drammaticamente segnato dalla presenza della “primula rossa” come da più parti definita.

Quel che non comprendiamo, caro Dottore, è come faccia ad esprimere un giudizio così offensivo nei confronti di un gruppo di persone che, come Lei, vuol ribellarsi ad un sistema criminale utilizzando le armi che può mettere a disposizione; offensivo anche nei confronti di chi, magistrati, forze dell’ordine, Autorità governative che intervengono annualmente e che forse, più di noi e di Lei, sono impegnati quotidianamente nel tentativo di far rispettare i principi di legalità.

Mi permetta di affermare che un Giornalista dovrebbe riportare fatti, fare cronaca, avrebbe il dovere di informarsi sugli stessi e non lanciarsi in giudizi tranchant nei confronti di essi soprattutto quando non conosce i fatti e non è mai stato testimone degli stessi; mi pare che, purtroppo, Lei non sia mai stato presente nel corso degli anni.

Nell’intento di parlare del dott. Palamara ha parlato, ed anche male me lo consenta, di altro, mettendo in cattiva luce la nostra Associazione e tutti coloro che annualmente ci onorano della loro presenza sol perché lo stesso è stato invitato a partecipare; partecipazione che a prescindere da responsabilità penali, morali etiche e quant’altro è stata richiesta per il curriculum del magistrato ed in quanto rappresentante della Nazionale Italiana Magistrati di calcio, anch’essa partecipante al Torneo.

Una domanda, infine, vorrei porLe: quando parla di cerchio magico a chi ed a cosa si riferisce?

Auspico una Sua cortese risposta e che, magari, corregga il tiro in un prossimo articolo, anche pubblicando la presente sulla Sua testata e, perché no, invitarLa a partecipare alla prossima edizione della ”ridicola partitella della legalità” che, speriamo, possa svolgersi l’anno venturo".