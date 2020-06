Il lettore scrive: "In via delle Tamerici numeri civici senza ordine sequenziale. Disagi nella ricezione bollette e non solo"

di: Redazione - del 2020-06-26

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Peppe Pantaleo, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare l’ordine errato con cui sono stati apposti i numeri civici, in via della Tamerici a Castelvetrano.

Riportiamo di seguito la sua segnalazione: ”In via delle Tamerici a Castelvetrano (una traversa della ben più nota Via Seggio), i numeri civici, dal primo fino all'ultimo in fondo ad essa, sono tutti ripetuti più volte e senza nessun senso logico sequenziale.

I portalettere e gli altri addetti ad ogni tipo di recapito hanno spesso difficoltà e di conseguenza tutti i residenti vanno incontro a problemi di non pagamento delle utenze prima delle scadenze indicate. Non sempre il buon vicinato si prodiga di bussare o recapitare all'altro la corrispondenza sbagliata.

Il Comune è stato avvisato attraverso varie segnalazioni che però sembra vengano poi del tutto ignorate. Quanto detto accade ormai da anni e nessuno si prende la responsabilità di sanare una situazione la cui risoluzione logistica è semplice e non richiede uno spreco di risorse pubbliche, come potrebbe essere, invece, fare una pista ciclabile.

A Castelvetrano fra le buche e tanto altro si dovrebbe dare priorità a sistemare ciò che non funziona piuttosto che immaginare ciò che dovrebbe accadere dopo che funzioni tutto il resto".