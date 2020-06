Santa Ninfa, approvata la mozione per gli aiuti post emergenza Covid19. Dalla Tari all'Imu. Ecco cosa è stato previsto

di: Mariano Pace - del 2020-06-26

Approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Santa Ninfa, nel corso della sua ultima seduta, la mozione: ”Misure di sostegno a famiglie ed attività produttive a seguito dell’emergenza coronavirus”. Il documento era stato presentato congiuntamente dai due gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Nella mozione, i consiglieri comunali forniscono atto di indirizzo alla Giunta Comunale per adottare una serie di interventi di sostegno a cittadini residenti ed attività produttive colpite dalla gravissima crisi provocata dal virus Covid-19.

In dettaglio: si richiede la sospensione della prima rata della TARI su utenza domestica, l’esenzione totale della TARI per gli operatori economici che hanno dovuto chiudere i rispettivi esercizi.

Per quanto concerne il pagamento dei canoni di locazione dei fabbricati di proprietà comunale si propone: esenzione del 40% dell’ammontare mensile dei canoni di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Poi esenzione totale del pagamento dei canoni di affitto degli alloggi popolarti di proprietà del comune. Per la tassa IMU si richiede il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2020.

E poi ancora: esonero del pagamento della TOSAP dal 1 maggio al 31 ottobre 2020. Poi: esonero del pagamento delle rette per mense scolastiche, la prosecuzione della distribuzione dei buoni spesa ai bisognosi.

Proposta, inoltre, la promozione di iniziative e strumenti per favorire la sopravvivenza delle associazioni culturali e sportive locali e l’adozione di tutte le misure necessarie per consentire ai giovani studenti di potere rientrare nelle aule scolastiche il prima possibile.