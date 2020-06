il lettore scrive: "Rischio diossina in via Catullo. Continui incendi di rifiuti. Non abbiamo paura solo del Covid"

di: Redazione - del 2020-06-26

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Maria Rosa Patti, la quale denuncia lo stato di abbandono di Via Catullo. Riportiamo di seguito la sua segnalazione: "Vorrei portare a vostra conoscenza lo stato di degrado in cui versa via Catullo. Non è una strada poco transitata, tutt'altro, anzi la mattina presto c'è sempre un gran via vai di macchine, trattori e mezzi di operatori ecologici, eppure nessuno ha notato niente. Naturalmente questi rifiuti vengono periodicamente dati alle fiamme, così dove non è arrivato il covid provvederà la diossina".