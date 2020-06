Da Copenaghen un gentile pensiero per il reparto di Oncologia dell'Ospedale di CVetrano. Donate dieci visiere

del 2020-06-25

Nonostante la distanza fisica l'amore per la propria terra resta sempre immutato. Ne è un concreto esempio il signor Vincenzo Catanzaro, natio di Castelvetrano e residente a Copenaghen, il quale ha avuto il piacere di donare dieci visiere agli operatori sanitari dell'U.O. di Oncologia del P.O. Di Castelvetrano. Un ringraziamento per il lodevole gesto è stato espresso dal personale sanitario per questa gradita donazione.