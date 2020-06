Il lettore scrive: "A CVetrano in via Errante vecchia segnaletica per canile in direzione opposta"

del 2020-06-28

Da parecchio tempo nella via Errante Vecchia è stato collocato un segnale direzionale sbagliato. Non è la dicitura errata "Canile municipale" ma la freccia che indica la parte alta di via Errante anziché la parte opposta. Numerosi lettori ci hanno scritto nella speranza che gli uffici di competenza possano attivarsi per il ripristino della corretta direzione della segnaletica.