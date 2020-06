Domani l’ultimo saluto a Don Meli. Proclamato il lutto cittadino a Castelvetrano

del 2020-06-28

Proclamato il lutto cittadino a Castelvetrano per la giornata di domani a Castelvetrano nel giorno in cui si svolgeranno le esequie funebri di Don Meli. A darne comunicazione il Sindaco annunciando la delibera di giunta che verrà emanata. Nella giornata di ieri in tanti, semplici cittadini e gruppi consiliari, avevano chiesto questo provvedimento in ragione del dolore per l’intera comunità causato da questa grave scomparsa.

Il Comune parteciperà alle esequie con una delegazione accompagnata dal Gonfalone comunale. Verranno esposte le bandiere a mezza asta nelle sedi comunali. Per l’intera mattinata di domani sarà vietato eseguire attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia.