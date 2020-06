La Dolce Onorio Folgore promossa in Eccellenza. C’è l’ok della Lega

del 2020-06-26

La Dolce Onorio Folgore è stata promossa in Eccellenza.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato della Lnd Sicilia con cui veniva annunciata la promozione al campionato di Eccellenza per la stagione 2020-21 delle prime in classifica dei quattro gironi di Promozione e delle due migliori seconde, che sono state scelte in base alla media ottenuta tra punti conquistati e partite giocate.

Sentito telefonicamente, il dirigente Giuseppe Salvo ci ha confermato che la Folgore è stata promossa sul campo e non tramite ripescaggi come ipotizzavano alcuni addetti ai lavori.

La Folgore ha meritato la promozione sul campo, dato che si trovava ad un punto dall'Unitas Sciacca in campionato ed in semifinale di coppa Italia di promozione con un finale di stagione che avrebbe potuto regalare molte soddisfazioni al sodalizio rossonero.

Adesso si festeggia ma la società è già al lavoro per programmare la nuova stagione nel difficile campionato di Eccellenza, che vedrà al via molte società blasonate come Marsala, Akragas, Mazara.

Sicuramente una promozione che ripaga dei sacrifici il patron Onorio Vincenzo e tutta la dirigenza, che nonostante tutti i problemi durante la stagione, hanno portato la società in un campionato più consono alla città di Castelvetrano.

Adesso la società chiama a raccolta tifosi e simpatizzanti per aiutare a fare un grande campionato e portare sempre più in alto il nome della Dolce Onorio Folgore e della città.

"Lunedì sera, continua l'allenatore Peppe Bonino, invitiamo tutti al campo sportivo per festeggiare".