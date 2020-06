Castelvetrano piange la scomparsa di Don Meli. Una vita tra la fede e i bisognosi

del 2020-06-27

In foto: Don Meli, Parroco della Chiesa di Santa Lucia

Castelvetrano piange la scomparsa di Don Meli. Una terribile malattia ha prevalso sulla sua voglia di vivere accompagnata fino all’ultimo istante dalla fede. Originario di Aragona, Don Baldassarre Meli presso la Chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano era stato in grado di creare una comunità di persone (giovani e meno giovani) che lo seguiva nelle numerose iniziative di fede e di solidarietà.

Quest'anno aveva festeggiato il 49° anno di sacerdozio, e in un video su Facebook aveva detto: "Il mio grazie non parte dall'ordinazione sacerdotale. Dio è amore". Ed è proprio questo il messaggio che ha cercato di veicolare in questi anni, facendo da tramite tra Dio e i fedeli.

Don Meli era un parroco molto attivo e più di una volta aveva preso posizione contro le politiche anti migranti sostenute dall'allora Ministro Salvini.

Aveva allestito un presepe “provocatorio” nella Chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano, dove al posto del Bambin Gesù, nella culla campeggiava un bigliettino con la dicitura: “decreto sicurezza”, mentre al posto di un pastorello un’altra frase: “Per la mia sicurezza sono espatriato”. Cosi come Gesù, Giuseppe e Maria fuggirono da chi li perseguitava, destinatario dell'immagine è il "persecutore" identificato nel Ministro Salvini che, con il Decreto sicurezza, avrebbe dato secondo Don Meli, un schiaffo ai principi cardine di integrazione e accoglienza alla base della società civile.

Prima di arrivare a Castelvetranno aveva vissuto un difficile periodo a Santa Chiara (Palermo) ove contrastò con tutte le sue forze anche rischiando la vita il fenomeno della pedofilia che vi era in quel quartiere. Don Baldassare Meli, con l’aiuto prezioso di don Roberto Dominici, denunciò i pedofili del quartiere, mise in moto una colossale operazione di polizia, con arresti e processi. E come tutti coloro che sono decorati eroi a Palermo rimase solo. Alla scadenza del suo mandato piombò la mannaia del trasferimento.

La nostra Redazione, in persona del Direttore Elio Indelicato, esprime cordoglio alla famiglia di Don Meli per la scomparsa di un parroco come pochi.

I funerali saranno celebrati lunedì mattina. La camera ardente è stata allestita presso la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano e rimarrà aperta per l’intera giornata di oggi (11-22) e domani (10-22).