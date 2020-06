di: Redazione - del 2020-06-29

Al via stamane in Piazza Scalo di bruca la pulizia della spiaggia ad opera della ditta Sager-Ecoburgus. Gli operai sono a lavoro per rimuovere i rifiuti dalla spiaggia e consentire così la fruizione della spiaggia privata dopo tanti anni.

Nella speranza che i cittadini rispettino l’ambiente e contribuiscano a mantenere pulita la spiaggia e l’intera frazione.