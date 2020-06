Perde il controllo della moto tra CVetrano e Triscina. 22enne trasportato in Ospedale

del 2020-06-30

(ph. castelloincantato.it)

Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della propria moto ed è andato a finire contro il guardrail. E’ successo questa notte lungo la SP 81 Triscina-Castelvetrano, quasi all’inizio di via Bresciana. Il giovane stava tornando a casa a Campobello di Mazara dopo aver partecipato ad una festa con parenti ed amici.

Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale di Castelvetrano dove i medici gli hanno riscontrato una frattura alla gamba sinistra ed una forte contusione epatica.

Durante i soccorsi, il ragazzo ha bisbigliato un nome e sono intervenuti i Vigili del fuoco con l’ impianto di illuminazione per cercare qualcuno che potesse essere a bordo della moto oltre al conducente. Per fortuna il giovane non trasportava nessuno.

A causa del forte impatto il ragazzo è stato sbalzato a qualche metro di distanza dalla sua moto. Il giovane indossava il casco.