"Un graffito gigante con il sorriso di Don Meli. Aiutatemi a trovare un muro che lo ospiti". Appello di Fabio ‘Hira’

di: Redazione - del 2020-07-02

“Un graffito gigante per tenere vivo il ricordo di Don Meli. Cerco un muro per un piccolo gesto per una grande persona”. E’ questo appello ai nostri lettori da parte di Fabio ‘Hira’ Ferrara, artista autore di numerosi e splendidi graffiti.

La sua arte e stile ormai sono noti e riconosciuti. “In ricordo di Don Meli vorrei realizzare – dichiara Fabio Ferrara - un grande graffito, la realizzazione prevede il suo volto in chiave gigante come gigante era il suo animo”.

Che caratteristiche dovrebbe avere il muro?

In altezza intorno a 5 metri, per la larghezza ne bastano circa quattro.

Che cosa avresti in mente per questo graffito davvero speciale?

Innanzitutto il volto, il suo sorriso e lo vorrei circondare di bambini.

Cosa ti spinge a questo bel gesto?

Da premettere che io con don Meli forse ci ho parlato due volte in vita mia ma dai racconti della gente sono certo che questa persona merita di più di un mio graffito.

Chi volesse contattare Fabio Hira Ferrara può trovarlo su Facebook o Instagram (Frabio Hira) o è possibile mandare una email a redazione@castelvetranonews.it.