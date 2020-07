(FOTO) Triscina, via allo sgombero dei migranti dai locali sotto Villa Quartana. Avviate le operazioni

di: Redazione - del 2020-07-02

E’ in atto, in queste ore, lo sgombero coatto dei locali sotto Villa Quartana a Triscina. Qui, vivevano, in una situazione di estremo degrado quattro extracomunitari.

Questa mattina, i Vigili Urbani e i Carabinieri di Castelvetrano hanno ordinato lo sgombero, anche delle suppellettili. Si provvederà prossimamente alla chiusura dei locali, con un muro di conci per evitare altri ingressi clandestini e bivacchi.

Il posto è stato anche negli anni passati luogo di spaccio.

Finalmente un atto di presenza per l'affermazione della legalità.