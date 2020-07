Tre Fontane, chiarimenti del Comandante Panierino sul rilascio dei pass. "Street control per punire i furbetti"

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-02

Considerato che, fino ad oggi, sono pervenute diverse richieste di chiarimento in merito al rilascio dei pass ZTL e Sosta Residenti/Domiciliati/Dimoranti della frazione di Tre Fontane, ritengo opportuno fornire, attraverso questo strumento i necessari chiarimenti in merito alle modalità operative di rilascio:

1) IL RILASCIO DEL PASS E' GRATUITO!

2) I pass saranno rilasciati in maniera automatica a chi li ha richiesti lo scorso anno.

3) Chi, rispetto allo scorso anno, ha cambiato autoveicolo o targa, se non lo ha già fatto, deve comunicarlo alla Polizia Municipale (0924/933211-0924/933220 - poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it ) dando le necessarie informazioni (nome e cognome di chi ha richiesto il pass lo scorso anno, vecchia targa e nuova targa).

4) Chi, rispetto allo scorso anno, deve aggiungere altri autoveicoli, lo può fare solo se gli stessi sono intestati a soggetti appartenenti al suo nucleo familiare e deve darne comunicazione ai contatti di cui al punto precedente.

Infine, occorre precisare che i controlli, come comunicato ieri sul sito web del Comune, saranno effettuati con la modalità "Street Control" e, pertanto, saranno soggetti a sanzione i soli veicoli che non sono in possesso di autorizzazione e si considerano autorizzati, al momento, tutti i veicoli già autorizzati lo scorso anno, in attesa di completare la lista definitiva dei veicoli autorizzati.

Si invitano, inoltre, tutti gli utenti della strada, a porre particolare attenzione alla segnaletica stradale esistente, al fine di evitare di incorrere in sanzioni che, sono sempre spiacevoli sia da ricevere che da comminare.

Per qualsiasi chiarimento, oltre ai suddetti contatti, è possibile contattare il seguente numero: 0924/933276.