"Lu Meli di la Terra". Poesia in ricordo di Don Baldassare Meli

di: Redazione - del 2020-07-02

Ci sono volti e sorrisi scolpiti e cristallizzati nel tempo e consegnati alla storia della nostra memoria, quando vengono meno ci sentiamo più poveri e impotenti e l'impossibilità di poterli ancora incontrare ci stringe in una morsa e ci attanaglia l'anima e tutto l'essere.

Tu, caro Don Meli, sei uno di questi e, a dire il vero, mi coglie lo sconforto di non esserti stato più vicino per abbeverarmi della tua acqua e del fiume della tua grande Fede. Ho avuto poche occasioni, ma tant'è, mi sono bastate e avanzate per capire il Dio dentro e fuori di Te, il sacro furore evangelico che ha informato tutta quanta la tua preziosa Vita, memore del tuo Giovanni Bosco che così tanto ha lavorato coi giovani, trasformandoli da lupi in agnelli.

L'altro ieri notte, mi sono svegliato in una vera disagguaglianza, con una frase che mi ronzava prepotentemente e non ne capivo la ragione, "Lu Meli di la Terra", ma più volevo riaddormentarmi e più forte mi pervadeva quasi fino a convincermi che doveva pur esserci una ragione.

Mi alzo svogliatamente e prendo carta e penna, dopo circa tre minuti era tutto scritto. Non saprei, non chiedetemi nulla, solo che rileggendo mi rendo conto di avere scritto un piccolo, modesto e accorato componimento su questo Gigante della Carità e dell'Amore, da me quasi completamente sconosciuto.

Non saprò mai, quale la ratio, quale l'origine e quale il fine, ma di una cosa sola sono certo, di avere incontrato sul mio cammino il volto di un Uomo Vero, di un Sacerdote-Padre e di un Santo. A questo proposito un noto avvocato nostro concittadino, Vincenzo Salvo, dopo aver letto questo mio componimento mi ha scritto testualmente: "Ignazio, Don Meli Santo Subito!!!"

Mi ha sorpreso non poco, non pensavo mai dall'amico e compagno una frase del genere, ha veramente toccato il cuore di tutti e oltre, ha toccato le corde e varcato le soglie delle nostre coscienze, spesso fin troppo pigre e irriverenti nei riguardi di una Vita che pretende tutto e che Don Meli, "Lu Meli di la Terra", ha saputo sublimare offrendosi come Ostia, tutto a tutti.

LU "MELI" DI LA TERRA

Fusti pi tutti, e nenti tinisti pi tia

Bonu lu seguisti lu to Patri putativu, Giovanni Boscu,

e Santu comu Iddru addivintasti

Spargisti a manu chini ciuri di bontà, di carità e affettu

smisuratu a tutti li picciriddri e a tutti li parrucchiani,

ma a diri la virità arristaru orfani puru tutti quanti li cittadini e li parrini

Bonu un ti canuscivi, ma ddri picca voti m'abbastaru,

un ci vulia assai a capiri, Tu giganti fra niatri nani,

Homu e sacirdoti sublimi

Oramai semu tutti cchiù puvireddri, ni manca la

spaddra forti, ma na cunsulazioni ni pervadi,

ora, ddra dunni t'innisti, c'è lu cielu e lu Paradisu chi

vulisti, lassannu a tutti quanti na granni eredità:

lu tò seraficu sorrisu e lu "Meli" di la terra