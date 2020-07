Partanna, l’Ass. “Partanna ‘mpinta a mala banna” dona piscina alla Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari”

del 2020-07-01

Il 30 Giugno l’associazione culturale “Partanna ‘mpinta a mala banna” ha donato una piscina smontabile per i giovani ospiti della Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari”. Un piccolo gesto di beneficenza, fatta anche con fondi raccolti in questi anni di iniziative, per dare simbolicamente un segno di continuità e costanza d'intenti per l'associazione, che vede un nuovo slancio progettuale e attivo con l'organico da poco rinnovato.

L’associazione è da anni una realtà consolidata del nostro territorio che svolge la sua attività sociale e culturale traendo linfa dal passato e dal bagaglio delle tradizioni partannesi, con l’intento di trasmettere e diffondere le nostre radici comunitarie sia per coloro che vivono la città quotidianamente, ma anche per coloro che per vari motivi hanno dovuto lasciare il paese dei propri avi.

Il passato è come il Grillo Parlante, una coscienza di sé che ci spinge verso il futuro. Forte di questo l’associazione però, a differenza di Pinocchio, vuole ascoltare il Grillo ed imparare da questo costantemente.

Le iniziative dell’associazione attuate nel corso degli anni spaziano dalla costante attività culturale divulgativa e informativa sui social network - con un gruppo Facebook con più di 5000 utenti -, alla realizzazione di materiale artistico/letterario/accademico, come i tre volumi della “Nova Enciclopedia Partannisa”.

Un’associazione la nostra, fatta in primo luogo di valori antichi, di ricordi, di racconti, di cultura popolare, di tradizioni, e poi fatta di persone. Questa precisazione è per noi doverosa: serve a noi per dire a tutti che c’è una storia di Partanna che vuole essere raccontata.

Una storia fatta di donne e di uomini che tra strade e fontane, vanedde e curtigghia, chiese e terrazzi, ricette e poesie ha tanto da raccontare, anche se non è finita e attende solo che i giovani partannesi aggiungano le loro parole. Partanna ha un’anima con svariate sfaccettature. Questa consapevolezza è il cuore dell’associazione.

L'associazione, composta dai già presenti Giuseppina Trinceri, Santina Ognibene, Italo Profera, Giacomo Mendolia, Antonella Cascio, Simona Sciacca, Rosario Guzzo, nonchè dai nuovi soci Maria Elena Bianco, Antonino Mario La Commare, Mariella Serio, Giovanni Buscaglia, Antonina Valenti, Giovanni Piazza, viaggia verso un unico obiettivo: conoscere l’anima di Partanna, divulgarla in qualunque sua forma e sfaccettatura e contribuire a formare una comunità che guarda al futuro con un’identità forte e sicura di sé.

Questo cammino, ovviamente, ha bisogno di persone di buona volontà, tempo, dedizione, ma anche di apertura e collaborazione a tutte le altre realtà associative, istituzioni scolastiche e formative presenti sul territorio che sposano questa visione. Siamo felici di condividere il nostro entusiasmo con la frase: “il migliore modo per fare una cosa è farla”!