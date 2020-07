"Falso che all'Ospedale di CVetrano non siano stati rispettati i protocolli anti Covid". Replica di Mimmo Celia (Uil) dopo la nota della Cgil

di: Redazione - del 2020-07-04

La denuncia del segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil Vincenzo Milazzo, sul mancato rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19, non è andata giù a Mimmo Celia dirigente sindacale della Uil e dipendente Asp dell’Ospedale di Castelvetrano, che ha vissuto sulla sua pelle l’emergenza sanitaria assieme ai colleghi:

"Leggo con amarezza le dichiarazioni rilasciate dal collega sindacalista della Cgil, secondo le quali nel nosocomio castelvetranese non sarebbero state rispettate le direttive sanitarie imposte da protocollo anti Covid. Sconfesso totalmente questa affermazioni che mirano a delegittimare l’operato dei medici del personale sanitario e non solo, che si sono spesi e continuano a farlo.

Durante i giorni 'caldi' hanno svolto un lavoro professionale nell’interesse supremo dei cittadini della nostra Valle del Belice. Probabilmente questo sindacalista-forse in cerca di adepti-si inventa cose e fatti che probabilmente gli saranno stati riferiti. Nulla si può dire che metta in discussione l’operosità e la professionalità della Direzione sanitaria diretta in maniera eccellente dal Dott. Giuseppe Morana e dai suoi collaboratori. Vorrei ricordare che anche i volontari della Croce Rossa continuano all’Ospedale e fuori a prestare il loro contributo utilizzando i termoscanner”.