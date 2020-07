"Il depotenziamento dell'Ospedale di CVetrano, la 'coperta corta' e i politici eletti dai belicini che non si sono battuti". Riflessioni di Ninni Vaccara

di: Redazione - del 2020-07-04

Egr. Direttore Castelvetranonews,

Le scrivo su sollecitazione di tanti amici che ci seguono e che in questi ultimi giorni, mi hanno cercato e chiamato, per capire meglio cosa stesse succedendo sull’annosa questione del declassamento, trasferimento e paventata chiusura di alcuni reparti del nostro ospedale cittadino “ Vittorio Emanuele II “ di Castelvetrano.

Mi preme sottolineare alcune osservazioni dopo due anni dal mio primo grido di allarme, che tanto clamore fece, ma che di fatto ebbe solo l’ardire di annunciarne un’ amara verità, subito smentita ed apostrofata come folle e scellerata che mirava solo a procurare allarme sociale e che oggi è sotto gli occhi di tutti e che in effetti si è trasformata in una sentenza di morte scritta ed inoppugnabile per il presidio sanitario e per la speranza di aver riconosciuto il sacro santo diritto alla salute, sancito dall’art.32 della nostra Costituzione e che spetta di diritto a tutta la popolazione della Valle del Belice.

Non voglio fare una cronostoria o puntualizzare qualcosa di personale, senza inoltre avere nessun ruolo pubblico, ma soltanto cercare di fare una riflessione a voce alta su una vicenda che ha avuto tanti protagonisti e tante anime che all’unisono hanno cercato di trovare una soluzione, cambiando molte strategie e percorrendo tutte le strade possibili, per cercare di sovvertire una decisione che un tavolo politico, aveva pianificato e programmato e che corrispondeva al nuovo piano sanitario della regione Sicilia, proposto dall’Assessore alla sanità Ruggero Razza e controfirmato con placet e soddisfazione dal Presidente Musumeci.

E' inutile ricordare, che da sempre la gestione della sanità in Sicilia, ha coinciso con accordi e spartizioni politiche, che si sono rincorse per decine di anni creando posizioni di privilegio e forza elettorale, da mettere a disposizione delle forze politiche che si sono da sempre alternate alla guida della regione.

La verità sta tutta nella classica definizione della “coperta corta“, in base a chi la tira e da dove la tira, rimane sempre una parte fuori che verrà penalizzata e che subirà la forza o la prepotenza della parte che la tira con più determinazione verso il proprio lato ,dato che le risorse e le disponibilità si riducono enormemente proprio sul lato lasciato scoperto e quindi assistiamo ad un potenziamento di strutture e territori a discapito di altri, sicuramente per qualcuno potrebbe essere un esempio stupido, ma è proprio quello che politicamente è successo con il nostro ospedale.

Ogni nuovo governo politico, appena insediato, inizia sempre con il proporre riforme o rimodulazioni fantascientifiche in modo da lasciare un segno o un ricordo, non sempre positivo, sul territorio.

Quello della sanità è stato da sempre il settore più ambito e più ricco, proprio perché attorno a questo ambiente girano parecchi miliardi di euro e sicuramente posti di lavoro e di sottogoverno molto interessanti ed appetibili. Però la teoria della “coperta corta” non può essere esclusivamente la causa principale del declassamento del nostro ospedale, se non l’accoppiamo ad un’altra verità inconfutabile e che è quella che realmente non abbiamo avuto nessun politico locale o forza politica territoriale che cercasse di tirare la coperta dalla nostra parte.

Quindi se nessuno si è mai interessato a difendere o a tirare da questa parte, è indubbio che la coperta ci lasci con i piedi o con qualche altra cosa di fuori, senza nessuna rappresentanza diretta, abbiamo subito l’oblio della politica, questo territorio per tutte le note vicende è stato palesemente abbandonato a se stesso, senza la possibilità di avere degli interlocutori a cui spiegare le nostre motivazioni.

Hanno fatto una riforma senza conoscere le realtà locali o le distanze da esse o senza essere a conoscenza della geografia territoriale e del suo sviluppo in kmq , forse è bastato un semplice bianchetto, per cancellare su un foglio A4, un grande ospedale come quello di Castelvetrano che ha servito fino ad oggi un’utenza di più di 100.000 abitanti e che va oltre i confini della Valle del Belice.

Diciamolo con franchezza in questi due anni, nessun politico, eletto anche grazie ai voti presi in lungo ed in largo per tutta la Valle del Belice, si è impegnato realmente o si è mosso per prendere a cuore le sorti del nostro ospedale, non è una colpa verso qualcuno in particolare, è una colpa grave verso tutti i politici regionali, che sono venuti a fare tante passerelle e tanti giri di parole, articoli di giornali e proclami vari ma non si è visto nessun impegno concreto che abbia portato ad un minimo risultato.

Questa è una verità inconfutabile e soltanto citando un semplice esempio, possiamo capire meglio quello che è successo in questi ultimi anni.

In particolar modo tornando indietro alla data 18 ottobre 2019 in piena discussione sul nuovo piano sanitario regionale, sulla stampa leggiamo che alcuni deputati regionali si erano incontrati con l’Assessore alla Sanità Ruggero Razza e lo avrebbero convinto a rimodulare la scelta del collocamento del servizio di stroke unit (trattamento ictus acuto ) che in principio nel nuovo piano sanitario era stato assegnato esclusivamente all’ospedale di Castelvetrano e all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, spostandolo all’ospedale di Sciacca che lo pretendeva a discapito dell’ospedale di Castelvetrano e soprattutto colpiscono molto le parole usate dai deputati in un comunicato stampa in cui pubblicizzando politicamente il loro grande gesto dichiaravano: “Un ringraziamento va in particolare all’assessore Razza che, anche in questa occasione, ha mostrato grande attenzione alle preoccupazioni espresse da più parti e alle richieste provenienti dal territorio“.

Cosa aggiungere di più di fronte alle grandi preoccupazioni e alle richieste provenienti dal territorio, quando la politica e i loro rappresentanti anch’essi sensibili e preoccupati , trovano un’intesa che li mette tutti d’amore e d’accordo, il cerchio è chiuso, la coperta si sposta da Castelvetrano a Sciacca e di chi siano i piedi rimasti fuori al freddo, o del fatto che dovrà fare più di 40 km con un ictus in corso, non ha più importanza.

La politica ha esercitato il suo ruolo, gli eletti hanno difeso e rappresentato il territori, per l’assessorato dare una unità a Sciacca o toglierla a Castelvetrano, non cambia nulla, se non il fatto che ha preso a cuore le istanze preoccupanti di quel territorio e quindi applausi perché dimostra sensibilità e magnanimità senza guardare al colore politico dei bussanti ma sicuramente con un occhio vigile in aula quando occorrerà votare a maggioranza o quando occorrerà che qualcuno mantenga il numero legale per consentire l’approvazione dei punti dell’ordine del giorno che più gli interessano.

Ma quello che alla fine preoccupa di più, al di là di tutti i proclami letti in questi ultimi due anni, è il fatto che la politica territoriale ha fatto crescere e potenziare altri presidi sanitari ed altri ancora sono in progettazione, che potranno vivere ed essere giustificati davanti alla corte dei conti, viste le immense spese fatte per la loro ristrutturazione, solo cannibalizzando le strutture già esistenti e perfettamente funzionanti come quelle dell’ospedale di Castelvetrano, senza preoccuparsi del fatto che esisteranno tree DEA di primo livello a distanza di 20 km ciascuno e mezza provincia sarà lasciata sguarnita e dimenticata.

Anche qui la teoria della “coperta corta” ha colpito ancora rendendo ancora più lontane le distanze anche sociali tra le diverse realtà territoriali, anche lì le forze politiche e gli eletti locali hanno tirato con forza puntando i piedi e non preoccupandosi minimamente delle “grande attenzione alle preoccupazioni espresse da più parti e alle richieste provenienti dal territorio“ di tutta la Valle del Belice, che non ha risposto come doveva e non ha avuto la forza di ribellarsi anche in maniera plateale, restando attonita e forse incredula fino alla fine e solo fra qualche tempo quando si recherà in ospedale, si renderà conto del danno che ha subito dall’attuale politica regionale.

Ma sono sicuro che fra qualche tempo i sette campioni eletti in provincia di Trapani insieme ai loro assessori e tutti gli altri deputati e senatori ed europarlamentari, eletti anche grazie ai voti della Valle del Belice, torneranno anche sotto mentite spoglie o sotto nuovi vessilli a richiederci il voto di rappresentanza, bene sicuramente troveranno grande accoglienza e soddisfazione per il loro lavoro politico già espresso in più mandati, ma sicuramente dovranno vergognarsi davanti al silenzio e al distacco che tutti hanno avuto durante questi ultimi due anni ed in particolar modo per il risultato che hanno raggiunto tutti insieme nel consentire la mortificazione di un territorio, che non merita di perdere il proprio diritto alla salute.

Sicuramente ci hanno tolto la coperta dai piedi ma non ci potranno togliere la libertà di dire che questo territorio ad oggi non è rappresento da nessuno di loro e che non lo sarà nemmeno dopo alla prossima legislatura.

“Forse qualcuno non si rende conto che il procurato allarme può anche essere un reato. Paventare la chiusura dei reparti dell’ospedale di Castelvetrano, di un servizio pubblico quindi, ricorrendo fantomatiche voci e notizie è assolutamente falso, utilizzare la salute dei cittadini come si tenta di fare lanciando ad arte falsi allarmismi, per meri interessi e per calcoli politici, e oltre poco etico, è un copione che abbiamo già visto” (cominicato stampa 26 maggio 2018 )

E' vero è stato un bel film, copione, attori, protagonisti, registi, era tutto già stabilito, questi erano già i primi trailer. Peccato che alla fine sarà sempre il nostro pubblico che pagherà per tutti e la politica lontano dalla gente farà carriera e deciderà le nostre sorti.

Anche se nei prossimi anni la coperta sarà sempre più corta, ci rimane la speranza che il prossimo governo sia completamente diverso da quello attuale e che con una nuova riforma si possa mettere di nuovo tutto in discussione e si riparta con il remake di questo brutto film con nuovi attori e che questa volta il pubblico pagante sia il vero protagonista.

Potrete toglierci tutto ma non la speranza, la salute e la libertà di dire “Ve l’avevo detto “.