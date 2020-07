Oggi a Marinella inaugurazione del supermercato e bar 3G Agorazein. Nuova scommessa di tre giovani imprenditori

di: Redazione - del 2020-07-04

Tutto pronto o quasi, come dicono i titolari della ditta 3G, per l’apertura prevista per oggi alle 20 del nuovo supermercato, con una nuova gestione anche per il bar, in via Persefone, a Marinella, di fronte il casello ferroviario.

Un ringraziamento da parte dei titolari alla ditta GMC di Mario Gucciardo, Energy di Giovanni Murania e Amato costruzioni per la professionalità e la velocità dell'intervento.