Il Parco Archeologico di Selinunte alla ricerca di professionisti. Architetti, avvocati, contabile e non solo. Ecco le figure richieste e come candidarsi

di: Redazione - del 2020-07-06

Il Parco Archeologico alla ricerca di diverse figure professionali che possano essere di supporto al Direttore Agrò nella gestione delle procedure volte alla conduzione tecnico-amministrativa nonché giuridica dei lavori e dei servizi da svolgersi all’interno del Parco, nella gestione delle procedure volte all’affidamento delle concessioni in favore di soggetti terzi.

In particolare, con un apposito avviso, è stato reso noto che la ricerca ( che non configura nessuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi) ha ad oggetto la selezione di (i) un ingegnere con esperienza di tecnologie applicate alla cultura, (ii) un architetto con esperienza comprovata di assistenza al R.U.P. ed esperto in materie amministrative, un architetto con comprovata esperienza in materia di progettazione, monitoraggio e rendicontazione comunitaria, nazionale e internazionale, (iii) un avvocato con comprovata esperienza in materia di diritto nell’ambito dei beni culturali, di rapporti con la pubblica amministrazione e la redazione di documenti amministrativi, (iv) un collaboratore con comprovata esperienza in materia contabile e (v) due esperti in materie giuridico amministrative (richiesta iscrizione ad un albo professionale di avvocato da almeno 5 anni).

Di seguito riportiamo le competenze richieste:

- un ingegnere industriale con comprovata esperienza in materia di informatica applicata ai beni culturali.

Il professionista dovrà altresì avere maturato esperienze nelle seguenti specificità: • tecnologie applicate alla fruizione e alla valorizzazione dei siti di valenza culturale; • sistemi di prenotazione e sbigliettamento elettronico - contactless - ; informazione web; • mobilità dolce - singola e collettiva -; • estrazione di valore da reperti e paesaggi con tecniche di realtà aumentata e realtà virtuale;

- di un architetto di supporto al R.U.P. con comprovata esperienza in materia di: compiere l’istruttoria completa delle pratiche relative alle materie assegnate, con l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo, cui accompagnare eventuali relazioni tecniche e proposte di provvedimento finale, che dovrà essere adottato dall’organo competente; fornire assistenza nella redazione dei contratti di appalto e degli elaborati di gara, sia essi per l’affidamento degli incarichi di progettazione che di esecuzione dei lavori; fornire assistenza sia nella fase di verifica che di validazione dei progetti, per i livelli definitivo ed esecutivo; fornire assistenza ed ausilio nelle compilazione delle schede da inviare, periodicamente, all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; obbligarsi ad assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, direzione lavori; Collaborare nella predisposizione di atti propedeutici all’espletamento della fase di progettazione, della gara d’appalto ed esecuzione dell’opera;

- di un architetto con comprovata esperienza in materia di rapporti con la pubblica amministrazione; progettazione nazionale e comunitaria; monitoraggio di progetti nazionali e comunitari; rendicontazione di progetti nazionali e comunitari; gestione di partenariati internazionali europei ed extra europei;

- di un avvocato con comprovata esperienza applicata ai beni culturali: esperto di diritto nell’ambito dei beni culturali, delle problematiche relativi ai prestiti per mostre e per le attività propedeutiche al turismo e allo spettacolo; rapporti con la pubblica amministrazione; redazione di documenti amministrativi.

- di due esperti in materie giuridico amministrative (richiesta iscrizione ad un albo professionale di avvocato da almeno 5 anni) con comprovata esperienza in materia di procedure ad evidenza pubblica; comprovata esperienza in materia di diritto dei beni culturali ed ambientali comprovata esperienza in materia di piani strategici e marketing territoriale - un collaboratore con comprovata esperienza in materia contabile redazione di bilanci di previsione e consuntivi; pianificazione di spesa ; gestione dei trattamenti accessori relativi ai singoli progetti avviati e da avviare; consulenza del lavoro.

I soggetti interessati potranno presentare la propria domanda, compilando l’istanza allegata al presente articolo e trasmettendola, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso stesso (gli avvisi recano il 5 Luglio come data di protocollazione il 5 Luglio), mediante posta elettronica all’indirizzo: parco.archeo.selinunte@gmail.com;

Per saperne di più sulle selezioni aperte clicca qui o qui .

Per scaricare il modello per la candidatura clicca nella parte tratteggiata sotto.