Passerelle disabili tra Marinella e Triscina, manca l'ok del Demanio. L'Ass. Barresi: "Il Covid-19 ha rallentato la burocrazia"

di: Redazione - del 2020-07-06

A breve potrebbe partire il montaggio delle passerelle per disabili tra Triscina e Marinella di Selinunte, tuttavia ancora mancano le autorizzazioni da parte del Demanio.

Ne abbiamo parlato con l’Assessore Irene Barresi, la quale sta seguendo da vicino la questione: "Per quanto riguarda le passerelle, siamo in ritardo con la collocazione delle cinque sulla spiaggia di Triscina e una a Selinunte, per via del rallentamento burocratico Covid 19.

Aspettiamo l’autorizzazione del Demanio già da tempo chiesta. Abbiamo già la ditta pronta per la collocazione delle stesse passerelle, nel massimo rispetto delle persone con difficoltà".