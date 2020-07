Marinella, via i fusti abbandonati dopo la nostra segnalazione grazie alla Sager Eco-Burgus

di: Redazione - del 2020-07-08

Dopo la nostra segnalazione, in seguito alla denuncia di un lettore, sulla presenza di due bidoni nella strada che porta alla spiaggia “di lu partannnisi”, (clicca qui per leggere l’articolo) ; la ditta Sager-Ecoburgus ha disposto la bonifica del sito rimuovendo, i fusti abbandonati da ignoti.

Sono stati, inoltre, installati due contenitori per i rifiuti, per evitare che questi, lasciati per strada attirino topi e insetti.