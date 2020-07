Contratti di sviluppo: in Italia si punta su green economy e tecnologia digitale

di: Luca Beni - del 2020-07-06

Durante gli ultimi anni in Italia sono aumentati in modo considerevole i nuovi investimenti nel settore della green economy e della sviluppo della tecnologia digitale. Le cose per quanto riguarda gli investimenti green, erano già cambiate durante il 2015, quando le aziende più ricettive avevano iniziato a puntare sullo sviluppo e le potenzialità delle tecnologie green.

Di lì a poco si sarebbe giunti, durante il 2017 a un incremento pari al 27% delle aziende con investimenti e potenziamenti di questo settore. Un potenziale che ha registrato oltre 355mila aziende che hanno deciso di puntare proprio nel risparmio energetico, al fine di ridurre il più possibile l’impatto ambientale.

La rivoluzione nasce sia dal bisogno di contenere le emissioni di CO2, sia dal potenziale risparmio energetico, per essere allineati anche con la recente legislativa europea inerente al discorso ambientale. Di pari passo con le politiche che favorivano l’economia green, lo sviluppo della tecnologia digitale si muoveva nella medesima direzione.

Durante lo scorso maggio 2020, i contratti di sviluppo hanno poi reso disponibili ben 300 milioni di euro per nuovi progetti a tema di green economy e del settore biomedicale , sempre più richiesto a livello internazionale, dove l’Italia ha già mostrato in passato di avere delle eccellenze.

Eccellenze che non mancano nemmeno nel campo della tecnologia digitale. Il settore digitale in Italia ha avuto uno sviluppo importante nel corso dell’ultimo decennio: secondo i dati che riguardano la previsione per il nuovo biennio, ci sarà un’ulteriore crescita pari al 5,4%, che comprende il settore informatico, le telecomunicazioni, contenuti digitali ed elettronica di consumo.

I macro comparti che fanno riferimento a questo tipo di contesto prevedono infatti dinamiche positive, come già si è potuto verificare con quanto accaduto tra il 2015 e la fine del 2019. Sempre rimanendo nell’ambito del settore digitale, si registrano le crescite per quanto riguarda la videoludica, l’home streaming, il gaming e il gioco online che nel 2017 valeva 26.9 miliardi erodendo sempre di più il mercato della rete fisica.

Facendo una stima sui dati che riguardano la videoludica i giochi da casinò che hanno avuto più successo in Italia durante lo scorso anno sono stati la roulette online, il blackjack e le slot machine. In leggera flessione invece il settore del poker online, mentre aumenta la richiesta dell’eSport, per quanto riguarda gli sport elettronici, che entro il 2022 potrebbero essere riconosciuti come sport a tutti i livelli, visto che si sta parlando della possibilità di introdurli come disciplina presente anche ai Giochi olimpici futuri.

La necessità di puntare in Italia in modo più consistente nel settore tecnologico e digitale, è derivata sicuramente dal fatto che il terziario avanzato ha dato risultati molto buoni nel corso degli ultimi dieci anni.

C’è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda le aziende che hanno deciso di investire e di puntare sul green. Dopo i dati molto incoraggianti del 2017 e del 2018 anche lo scorso anno oltre 210 mila aziende hanno investito e puntato sul GreenItaly.

Si tratta di una efficace leva per lo sviluppo, un vero e proprio paradigma produttivo che sta prendendo spazio sempre di più. Il territorio italiano, specialmente per quanto riguarda alcune zone poco sfruttate e considerate, ha le caratteristiche ideali per puntare su questo tipo di economia a basso impatto ambientale.

La notizia più positiva riguarda però il bilancio e il risultato operativo che le aziende green hanno ottenuto: sia per quanto riguarda lo sviluppo occupazionale, sia in termini di bilancio le cose si sono messe bene per tutte quelle aziende che hanno puntato su questo tipo di innovazione.

Cresce anche la richiesta in termini occupazionali per i cosiddetti green jobs, con ingegneri energetici o agricoltori biologici in testa a questa classifica.