di: Redazione - del 2020-07-05

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, che si rivolge alla Redazione per denunciare lo stato in cui versa Via Giacomo Leopardi.

La strada si trova in una condizione di incuria, aggravata dalla presenza di diversi sacchetti contenenti rifiuti. Il lettore dice: “Siamo in via Giacomo Leopardi, io non ho parole. Commentate voi”.