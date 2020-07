Turismo e strutture per eventi a Marinella. Nicolas D'Antoni e la sua avventura imprenditoriale per non lasciare la Sicilia

di: Alessandro Indelicato - del 2020-07-10

Il 10,9% degli imprenditori siciliani preferisce avviare una nuova attività ed investire in altre regioni d’Italia. Mai come oggi lavoro significa attenzione per il proprio territorio. Nella nostra Regione, il problema della disoccupazione si fa sentire più che in altre parti per la mancanza di industrie e imprese.

Una fotografia che mette chiaramente in evidenza come una buona percentuale di imprenditori under 35 dell’Isola, lavora e investe lontano dalla terra d’origine. I dati però sono fatti anche per essere smentiti.

Come per il caso del giovanissimo imprenditore castelvetranese, Nicolas D'Antoni, 21enne che ha deciso di scommettere sul suo territorio, ossia Selinunte. Terminati gli studi di Geometra, ha iniziato a lavorare subito con il padre all'interno del proprio Studio Tecnico.

Nicolas ha accettato la sfida e, volendo realizzare il sogno dei genitori, oggi gestisce due bellissime location con piscina in Via delle Amazzoni e nella Via 106 a Marinella di Selinunte, cornici uniche per eventi importanti quali feste di compleanno e non solo.

Particolarmente adatte alle grandi famiglie, a gruppi, per le "reunion" familiari, con cucina esterna, gazebo per gli apericena, box per posto auto per garantire la giusta privacy.

Per info: 3713515311 Nicolas