(FOTO) Buona la prima a Triscina per il mercatino del lunedì. Giovedì il bis a Marinella

del 2020-07-07

Buona la prima a Triscina per il primo mercatino settimanale estivo a Triscina. Presenti cinquanta mercatisti, il 60% dei posti disponibili, per questo primo appuntamento del mercatino di Triscina con una buona presenza di persone e sotto l'attento controllo dei Vigili Urbani presenti sul posto per assicurare l'ordine pubblico.

Giovedì si replica a Marinella di Selinunte sulla strada della Cittadella.