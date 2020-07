"I giovani sono un segnale di vita, ma attenti alle misure di sicurezza". Lettera aperta di una mamma alla Redazione

di: Redazione - del 2020-07-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Raffaella Stinchelli, la quale si rivolge alla Redazione per segnalare la presenza di diversi giovani, in giro per la città, privi delle misure di sicurezza che l’attuale situazione sanitaria richiede.

Riportiamo di seguito la sua lettera aperta: "Carissime mamme, a voi mi rivolgo. Sebbene Castelvetrano ancora paghi la chiusura dovuta alla pandemia, e sono veramente poche le persone che animano le strade del paese, vedo i ragazzi fuori e insieme e senza controllo. Ne sono felice, sono un segnale di vita ma mi spaventano.

Nessuna mascherina, ammassati, sempre troppo vicini. Sempre senza nessuna protezione, come se non avessero interesse a proteggere la vita. Vi prego, aiutate i vostri figli a difendere la vita, insegnate ad usare la mascherina e ad essere responsabili mantenendo le distanze.

Vedete, i contagi sono in lieve rialzo, non gettiamo nella spazzatura i sacrifici fatti. Confido in voi!"