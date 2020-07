Questione Ospedale di CVetrano, convocato un incontro per definire le azioni a difesa del presidio ospedaliero. Invitati i Sindaci

del 2020-07-06

A seguito della pubblicazione della delibera n. 185 del 21/5/2020 (approvazione del piano aziendale da parte dell'Asp) è stata indetta una riunione che vedrà come unico punto l'Ospedale di Castelvetrano e le azioni da porre in essere a difesa del presidio spedaliero.

Alla riunione, convocata dal Direttivo del Comitato "Orgoglio Castelvetranese", sono stati inviati i Sindaci dei Comuni della Valle del Belice, le associazioni appartenenti alla società civile, i club service .

Si terrà giovedì 9 luglio alle ore 17:30 presso il Circolo della Gioventù. I posti saranno limitati così come previsto in materia di sicurezza post covid per garantire il distanziamento ognuno si munisca di presidi di protezione individuale.

Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento potrete contattare la segreteria del Comitato nella persona della Signora Lina Stabile al 3331037021.